Gemeente Stadskanaal presenteert begroting 2026

STADSKANAAL – De begroting voor 2026 is door het college aangeboden aan de gemeenteraad van gemeente Stadskanaal en zal op 10 november 2025 worden besproken. In de begroting kijkt het college

vooruit en beschrijft het welke keuzes in de toekomst worden gemaakt om Stadskanaal verder

te ontwikkelen. De begroting kan worden bekeken op de website van de gemeente.



De afgelopen jaren is er met zorg omgegaan met geld van de gemeente. Grote investeringen zijn bewust uitgesteld, maar de ambities zijn gebleven. “We hebben een gezonde financiële basis, maar het blijft belangrijk om slimme keuzes te maken. Zo houden we voldoende ruimte om in de toekomst naast financiële verplichtingen te kunnen genieten van nodige en gezonde financiële vrijheid,” zegt wethouder

Financiën Goedhart Borgesius.



Financieel gezonder dan verwacht, maar nog wel met uitdagingen

De begroting laat zien dat de gemeente er financieel beter voor staat dan vorig jaar werd verwacht. Ook laat de begroting zien dat het een uitdaging blijft om het huishoudboekje de komende jaren in balans te houden. Vorig jaar liet de begroting voor 2025 namelijk een zorgelijk toekomstbeeld zien. Toen werd voor 2026 een tekort van bijna € 4,6 miljoen verwacht. Inmiddels is dat beeld sterk verbeterd; in de nieuwe begroting blijft het tekort beperkt tot ongeveer € 210.000,-.

Ook voor de jaren daarna geldt dat de vooruitzichten beter zijn dan eerder werd gedacht. Deze positieve ontwikkeling komt vooral doordat de gemeente vanuit het Rijk extra geld ontvangt voor jeugdzorg. Daarnaast zijn enkele andere inkomsten uit het gemeentefonds hoger uitgevallen dan eerder werd verwacht. “Dat betekent dat Stadskanaal er financieel beter voorstaat dan we vorig jaar hadden gedacht,” legt Borgesius uit. “We hebben voldoende spaargeld en kunnen tegenvallers opvangen. Onze financiële positie is dus stevig, al blijft het belangrijk om verstandig te blijven plannen.”



Investeren in wonen, werken en leven

In de komende jaren wil de gemeente blijven investeren in voorzieningen die belangrijk zijn voor inwoners. Denk aan goede onderwijshuisvesting, sportvoorzieningen, vernieuwing van het centrum en verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid. Ook de plannen voor een nieuwe stationslocatie en de toekomst van Theater Geert Teis en het gemeentehuis blijven in beeld. Daarnaast werkt Stadskanaal samen met partners in de regio aan grote projecten zoals Nij Begun en de Regio Centra. Deze samenwerkingen helpen om de leefbaarheid en economie van de regio te versterken.



Verstandig omgaan met geld

Om het tekort van 2026 op te vangen, stelt het college voor om een klein deel van de algemene reserve te gebruiken. Het gaat om minder dan tien procent van het beschikbare bedrag, ongeveer € 1,1 miljoen. Daarmee blijft de gemeente financieel gezond en voldoet zij aan de eisen van de provincie. “Onze financiële positie is sterk, maar we moeten vooruitkijken,” zegt Borgesius. “Daarom werken we aan een Kadernota Financieel Perspectief 2026-2036.”



Samen vooruit

Het college wil met de begroting voor 2026 niet alleen cijfers presenteren, maar vooral perspectief bieden. Een toekomst waarin inwoners prettig kunnen wonen, werken, leren, sporten en elkaar ontmoeten. “We kijken met vertrouwen vooruit. Stadskanaal is volop in ontwikkeling en samen bouwen we aan een gemeente waar we trots op kunnen blijven,” aldus wethouder Borgesius.

Bron: Gemeente Stadskanaal

Catharina Glazenburg