H&H Glas en Timmerwerken steekt JO14-1 van v.v. Westerwolde in het nieuw

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 13 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NIET VEEL ZON | EN WAT LICHTE REGEN

Net als gisteren is er ook vandaag veel bewolking en maar af en toe wat zon. En net als gisteren kan er zo af en toe wat regen of motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit het noordwesten tot noorden en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 14 á 15 graden.

Vanavond zijn er iets meer opklaringen maar vannacht en morgen is het toch weer bewolkt en morgen nogal grijs, met af en toe regen of motregen. Ook morgen staat er windkracht 2 tot 3 uit het noorden tot noordwesten en dat betekent ook dat de temperaturen weinig veranderen: maximum morgen rond 14 graden en minimumtemperatuur vannacht van 11 tot 13 graden.

Woensdag en donderdag zijn er misschien iets meer opklaringen maar er blijft kans op een buitje met weinig verandering van temperatuur. Pas volgend weekend zou de situatie wat meer kunnen veranderen met iets meer zon.