H&H Glas en Timmerwerken steekt JO14-1 van v.v. Westerwolde in het nieuw

VLAGTWEDDE – Sponsoren, een vereniging kan niet zonder en dus ook de voetbalvereniging Westerwolde uit Vlagtwedde niet. Ze zijn dan ook blij en dankbaar te kunnen vertellen dat ze ‘H&H Glas en Timmerwerken’ bereid hebben gevonden om het JO14-1 team in het nieuw te steken.
De heren Henk en Harjan houden zich met hun bedrijf bezig met werkzaamheden zoals beglazing, het vervangen van kozijnen, ramen en deuren, houtrotsanering en ook gevelbekleding. Kortom de partner wanneer het gaat om nieuw- en of verbouw.
Het team is blij met de nieuwe kleding en wil dan ook graag, samen het bestuur en ook jeugdcommissie, H&H heel hartelijk bedanken voor de sponsoring.
Bron: Jan Hebers
Catharina Glazenburg