In Harpel zit ome Roef in de weg..

HARPEL – De Harpeler Speulers zijn al weer druk aan het oefenen voor hun nieuwe voorstelling: Ome Roef zit in de weg.
Het verhaal gaat over Roef, een nogal vervelend mannetje. Nu hij behoorlijk ziek is, hebben twee tantes zich over hem ontfermd. Het helpt dat Roef, naar verluidt, een flinke erfenis zal achterlaten. De dames doen het dus niet voor niets. Maar dan komen er ineens andere personen op de boerderij en lijkt het plotseling beter te gaan met ome Roef…
Ze spelen in 2026 op vier avonden in het buurthuis van Harpel: 13, 14, 20 en 21 maart. U kunt vanaf nu kaarten reserveren bij e-mail adres: harpelerspeulers@gmail.com
Ze hopen dat jullie volgend jaar allemaal weer langs komen.
Bron: Jochem vd Woude, Harpeler Speulers
Catharina Glazenburg