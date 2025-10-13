Inspirerende lezing in de Kloosterkerk Ter Apel: “Op naar geluk!”

TER APEL – In de sfeervolle Kloosterkerk in Ter Apel gaf vanavond psycholoog en spreker Agnes Schilder uit Groningen een inspirerende lezing met als thema “Op naar geluk!”. Zo’n 35 belangstellenden kwamen luisteren naar haar boeiende verhaal over de wetenschap én praktijk van geluk.
Wat is geluk eigenlijk? Is het iets dat ons overkomt, of kunnen we er zelf invloed op uitoefenen? Aan de hand van voorbeelden, experimenten en inzichten uit de positieve psychologie nam Schilder haar publiek mee in een zoektocht naar antwoorden op die vragen. Daarbij kwamen onderwerpen aan bod als: wat maakt mensen écht gelukkig, hoeveel van ons geluk ligt in onze eigen handen, en kunnen we anderen gelukkig maken?
De positieve psychologie, een stroming binnen de moderne psychologie, richt zich op het versterken van welzijn en veerkracht in plaats van alleen het behandelen van problemen. Schilder verwees naar ideeën uit zowel de oosterse filosofie en het boeddhisme als recente bevindingen uit de neurowetenschappen. “Wat al die stromingen gemeen hebben,” vertelde ze, “is dat ze ons willen helpen de weg te vinden naar het goede leven.”
Tijdens de lezing werd duidelijk dat geluk niet één vaste vorm heeft. Er zijn verschillende soorten geluk, en ieder mens ervaart dit op zijn eigen manier. Ook praktische tips kwamen aan bod: hoe je met kleine veranderingen in denken en doen zelf kunt bijdragen aan een gelukkiger leven.
De avond werd door de bezoekers als zeer interessant en verhelderend ervaren. Met nieuwe inzichten en stof tot nadenken keerden zij huiswaarts — misschien wel een beetje gelukkiger dan toen ze kwamen.
Foto’s: André Dümmer
Catharina Glazenburg