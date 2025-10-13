Intieme film over het icoon Monique van de Ven in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Filmhuis vanBeresteyn vertoont maandagavond 20 oktober een intieme film over het icoon Monique van de Ven.
Een Vrouw als Monique is een ontroerend drama over het leven en werk van de legendarische Nederlandse actrice Monique van de Ven. De film, geregisseerd door Claire Pijman, is een intrigerende mix van documentaire en fictie.
In Een Vrouw als Monique volgt de kijker de actrice zelf tijdens een etmaal in haar vakantiehuis aan zee, waar ze zich voorbereidt op een nieuwe film over een oudere actrice. Ze neemt haar plakboeken vol herinneringen mee, die haar indrukwekkende carrière van meer dan vijftig films weerspiegelen. Wanneer een jonge man met een kapotte fiets bij haar strandhuis verschijnt, ontstaat er een verrassend en diepgaand gesprek dat haar dwingt terug te blikken op haar leven, haar successen en de verhalen achter haar films.
Deze film onthult het gelaagde verhaal van een vrouw die symbool staat voor de Nederlandse filmgeschiedenis, met memorabele rollen naast sterren als Rutger Hauer en Jeroen Krabbé.
Ontdek de wereld van Monique van de Ven in deze indrukwekkende film over herinnering, carrière en identiteit.
Datum: Maandag 20 oktober 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn