Jeu de Boulesvereniging Bellingwolde volop in beweging

BELLINGWOLDE – De Jeu de Boulesvereniging BUT 2013 in Bellingwolde is met 45 leden een bloeiende vereniging. Op woensdag- en zondagmiddag wordt er enthousiast gebould.

Oprichting Vereniging Jeu de Boules D.O.S. op 4 november 2014. Dit initiatief is uitgegaan van de tennisvereniging LTC D.O.S. in Bellingwolde. Naast de tennisbanen lag nog een stuk grond wat ingericht is met 2 Jeu de boules banen. Het doel van de vereniging had en heeft het bevorderen en stimuleren van het recreatief spelen van jeu de boules, zo mogelijk in competitie verband, in de destijds gemeente Bellingwedde en omstreken. De aanmelding van leden ging vanaf het begin voorspoedig. Elke woensdagmiddag komen de leden samen om een aantal jeu de boules wedstrijden te spelen en tussendoor even gezellig bij te kletsen en het nuttigen van een drankje. Ook vinden er nog andere gezamenlijke activiteiten plaats, maar altijd eerst een spel jeu de boules. Te denken is aan het jaarlijkse Kemperparktoernooi, het traditionele Snerttoernooi en Kersttoernooi. Altijd erg in trek bij de leden en met veel gezelligheid.

Tevens wordt er op uitnodiging door een aantal leden bij een andere vereniging ook wel eens een toernooi gespeeld. Vanwege de gestage groei van het aantal leden, werd besloten om de 2 banen uit te breiden naar 4 officiële wedstrijdbanen. Maar ook dit bleek op een gegeven moment niet meer voldoende en werd er uitgebreid naar 6 banen. Vanwege ruimtegebrek zijn dit qua formaat net geen officiële wedstrijdbanen meer, maar prima te bespelen.

In 2024 werd besloten om de Vereniging Jeu de Boules D.O.S. los te koppelen van de tennisvereniging, en zelfstandig door te gaan. Op 5 maart 2025 traden de 3 bestuursleden terug en werd er een 5 koppig nieuw bestuur gekozen. Ook werd dit jaar besloten om een nieuwe naam voor de vereniging te bedenken, dit is geworden Jeu de Boulesvereniging BUT 2013. De vereniging huurt de banen en het gebruik van de kantine van de Tennisvereniging D.O.S. Het onderhoud van het terrein wordt in goed overleg samen gedaan.

Op dit moment heeft de vereniging 45 leden, waarvan 2/3 deel zeker elke woensdag samenkomt om te jeu de boulen. Ook staat op de planning om in 2026 te starten met wat extra instructiemiddagen voor leden die het spel nog beter onder de knie willen krijgen.

Op de zondagmiddag is er sinds deze zomer ook gelegenheid om gezellig met elkaar te boulen, hiermee is ook al een leuke groep gestart. Dit allemaal op initiatief van de leden zelf. We kunnen 7 dagen per week op de banen terecht, zomer en winter. Alleen bij hevige regenval, sneeuw of vorst/dooi wordt er helaas niet gespeeld.

Dus meld je op woensdagmiddag bij de jeu de boules banen als het je leuk lijkt om in een gezellig samenzijn te Jeu de boulen. Jong en oud is welkom. Je kunt de banen vinden aan de Hoofdweg in Bellingwolde bij de tennisbanen, tegenover supermarkt Plus en achter Makelaardij Visser.

Bron: Janneke Drenth

Catharina Glazenburg