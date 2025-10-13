Klooster Reizen opent nieuwe locatie in Stadskanaal

STADSKANAAL – Na 16 jaar aan de Eurostate 1 gevestigd te zijn geweest, heeft Klooster Reizen een nieuwe stap gezet: het reisbureau is verhuisd naar een compleet vernieuwde locatie aan de overkant, aan de Europalaan 46A in Stadskanaal. Het voormalige restaurantpand van De Babbelaer is de afgelopen maanden grondig verbouwd en omgetoverd tot een modern en sfeervol reisbureau.
De feestelijke officiële opening vindt plaats op vrijdag 17 oktober om 15.00 uur en zal worden verricht door wethouder Goedhart Borgesius van de Gemeente Stadskanaal. Gedurende de dag zijn klanten en belangstellenden van 10.00 tot 17.00 uur onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers van harte welkom om de nieuwe locatie te komen bewonderen. Directrice Gerda Klooster kijkt met trots uit naar de opening: “We zijn ontzettend blij dat we na een intensieve verbouwing nu kunnen werken op deze mooie, nieuwe locatie. Op 17 oktober gaan we de verhuizing feestelijk vieren op ons reisbureau. We zien u graag dan!”
Bron: Klooster Reizen
Catharina Glazenburg