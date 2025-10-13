DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Gistermiddag is rond kwart voor drie bij een ongeval op de L47 bij Meppen een 31 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer verloor door onbekende oorzaak de controle over zijn Suzuki en kwam ten val. Hij werd met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Al op 25 maart 2025 is uit de woning van een 83 jarige vrouw in de binnenstad van Meppen een bankpas gestolen. Met de pas werd in totaal 4.000 euro gepind. De politie is op zoek naar de dader op de foto’s onderaan dit bericht. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931 / 9490.

Bunde

In het kader van de tijdelijk heringevoerde controles aan de binnengrenzen heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag aan de Duits-Nederlandse grens een 37-jarige man gearresteerd. Hij werd op basis van twee arrestatiebevelen gezocht. De 37-jarige Irakees werd rond 2:10 uur ’s nachts in een internationale bus op de parkeerplaats Bunderneuland aan de Autobahn 280 aangehouden. Een identiteitscontrole wees uit dat er door verschillende officieren van justitie twee arrestatiebevelen tegen hem waren uitgevaardigd.



Voor één veroordeling voor rijden zonder rijbewijs moest hij nog een boete van € 600,- betalen of een gevangenisstraf van 20 dagen uitzitten. In een andere zaak werd de 37-jarige veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 dagen voor rijden zonder rijbewijs en valsheid in geschrifte.



Om aan gevangenisstraf te ontkomen, had de man de door de rechtbank opgelegde boetes aan de politie moeten betalen. Omdat hij de vereiste bedragen niet kon opbrengen, werd hij overgebracht naar een penitentiaire inrichting, waar hij zo’n twee maanden mag verblijven.

Heede

Gisteravond is om half twaalf brand in een leegstaande woning aan de Fasanenstraße in Heede ontstaan. Op het moment dat de brandweer van Heede, Dörpen, Dersum en Surwold arriveerde stond het huis al volledig in brand. Het vuur sloeg over naar de naastgelegen schuur. De woning kan als verloren worden beschouwd. Er is niemand gewond geraakt. De schade ligt tussen 150.000 en 200.000 euro. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg