Kunstwerk ‘Droombeelden’ Cereswijk onthuld en start peuter-kleutergroep groep 1 en 2 openbare basisschool De Badde en peuters Stichting Peuterwerk

STADSKANAAL – Donderdag 9 oktober heeft wethouder Klaas Pals van gemeente Stadskanaal een nieuw beeld in de Cereswijk bij buurthuis De Stobbe, openbare basisschool De Badde en peuteropvang-locatie De Schakel van Stichting Peuterwerk onthuld. Daarnaast gaf wethouder Ingrid Sterenborg het startsein voor de peuter-kleutergroep van de kleuters uit groep 1 en 2 van de school en de peuters van De Schakel. Vele ouders en kinderen van de basisschool en de peuteropvang waren hierbij aanwezig.

Het kunstwerk heeft de titel ‘Droombeelden’. Kunstenaars Karin Lesuis en Heleen Wilkens hebben dit samen met de leerlingen van obs De Badde tot leven gebracht. Het werk staat bij de entree van het school- en buurtgebouw en maakt de school en haar partners in het gebouw– Stichting Welstad, Peuterwerk en buurthuis De Stobbe – beter zichtbaar vanaf het kanaal.

Met het ontwerp van “Droombeelden” willen de kunstenaars de mens, waar het in dit gebouw om draait laten zien. Het kunstwerk bestaat uit een groep kinderen en een oudere mensfiguur met daarachter een droomwolkenveld waarin schilderijen van leerlingen zijn verwerkt. De kinderen lieten zich inspireren door hun eigen toekomstdromen: wat ze later willen worden, hun wensen voor thuis, de wijk en de wereld.

Leerlingen kregen schilderlessen, een workshop en demonstratie plasmasnijden en uitleg over het creatieve proces van het maken van zo’n beeld door kunstenaars. Zij mochten hun dromen verbeelden in schilderijen, waarvan een selectie in de wolken is opgenomen. De andere schilderijen hangen in droomwolken binnen, in school. Het beeld is uitgevoerd in staal en afgewerkt in een opvallende blauwe kleur, zodat het duurzaam én herkenbaar is.

Wethouder Ingrid Sterenborg gaf het startsein voor de peuter-kleutergroep door met de peuters en kleuters door de opgehangen kleurrijke ballonen te lopen. Voor de gemeente Stadskanaal is het bijzonder dat er een peuter-kleutergroep van groep 1 en 2 en peuters wordt gestart. Sascha Meertens, teamleider van Peuterwerk Stadskanaal, vertelt: “De peuters zullen een gedeelte van de dag samen met de leerlingen van groep 1 en 2 zijn. De overige tijd zijn ze nog in hun eigen kleine, vertrouwde groep. Op deze manier worden peuters spelenderwijs voorbereid op de overstap naar de basisschool. Ze leren hoe het is om onderdeel te zijn van een grotere groep, volgen al gedeeltelijk het ritme van de schooldag en ontwikkelen belangrijke sociale vaardigheden. Sjoerd Huinink en Wanda van Dam, directeuren van obs De Badde, vullen aan: “Tegelijkertijd wordt de doorgaande lijn in de ontwikkeling van peuter naar kleuter op deze manier optimaal neergezet.”

Wethouder Ingrid Sterenborg: “Ik ben er ontzettend blij mee dat deze voorziening (Peuterwerk) na een jaar afwezigheid weer terug is in de wijk.”

Bron: Tinten

Foto’s: gemeente Stadskanaal/Auniek Klijnstra

Catharina Glazenburg