Longpunt gaat op reis; op reis door de longen

DELFZIJL – Op woensdag 29 oktober is er weer een bijeenkomst van Longpunt Delfzijl in de Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21 Delfzijl van 14.00 – 16.00 uur. Longpunt is een ontmoeting waar mensen met een longziekte, partners, mantelzorgers en zorgverleners welkom zijn voor een themamiddag over longaandoeningen en het delen van ervaringen.

Het onderwerp deze middag is: We gaan op reis. Op reis door de longen. Dit doen we met VR brillen. Deze boeiende reis maken we samen met Mariёtte Scholma verpleegkundig specialist. We gaan het hebben over de bouw van de longen, hoe zien ze er eigenlijk uit? Verder kijken we naar longen waar astma of COPD als ziekte in voorkomt. Door de Virtuele Bril kunt u op een leerzame manier mee kijken hoe de pufjes door de longen hun weg vinden.

Ook gaan we de reis aan die de pufjes door onze longen neemt. De juiste weg, maar ook de fouten die we daarbij maken. Het is wel prettig wanneer u even meldt dat u komt, zodat we weten hoeveel VR brillen we mee nemen. U mag zich aanmelden bij Elly Beens e-mail:ebeenslongfonds@outlook.com. Het wordt een boeiende middag. U bent van harte welkom!

Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Elly Beens tel. (06) 51006815. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

Woensdagmiddag 29 oktober 2025 van 14.00 – 16.00 uur

Ingezonden door: Elly Beens, Coördinator Longfonds Groningen en Drenthe

Catharina Glazenburg