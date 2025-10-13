Mannenzangavond in Onstwedde

ONSTWEDDE – Op vrijdag 14 november organiseert de mannenzangcommissie voor de vijfde keer een mannenzangavond in de Nicolaaskerk aan de Kerklaan in Onstwedde.
Tijdens deze avond worden enkele psalmen en andere geestelijke liederen gezongen. De avond begint om 19.30 uur. Mannen die van muziek en samen zingen houden zijn van harte welkom.
Deze avond biedt een moment van bezinning door samenzang, waarbij bezoekers samen kunnen genieten van de kracht van muziek en geloof.
Dirigent Willy Nobbe en organist Michiel Wubs begeleiden de zang.
De toegang is gratis, wel wordt er een collecte worden gehouden om de onkosten van de avond te dekken. Iedereen is van harte welkom om deze muzikale avond bij te wonen.
Kom, zing mee en beleef een bijzondere avond in de sfeervolle Nicolaaskerk van Onstwedde!
De avond is te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/326-Hervormde-gemeente-Onstwedde
Vragen over deze avond kunt u stellen via mannenzang@hervormdonstwedde.nl
Bron: Gert Meijer, Commissie mannenzangavond
Catharina Glazenburg