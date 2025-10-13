Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten was in de week van maandag 5 t/m zondag 12 oktober op zeven fronten bezig de damsport te promoten. Zo begon Egbert Wierenga uit Scheemda maandag 6 oktober aan het NK-dammen categorie C in Westerhaar. Dit NK is voor spelers met een KNDB-rating tot 900 punten. Echter ziekte noopte Egbert tot terugtrekken.

Jeugdafdeling

Woensdagmiddag 8 oktober kwam de basisschooljeugd in actie op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten en woensdagavond begonnen de senioren aan de 6e ronde van de onderlinge competitie. De jeugdafdeling van de damclub zit in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten en de senioren in het gebouw van S.V. Bovenburen.

De jeugdafdeling is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten

en Damclub Winschoten.

De Tjamme Beerta

Vrijdagmorgen gaf Damclub Winschoten acte de préséance in Verzorgingshuis “De Tjamme” in Beerta. De damclub, onder aanvoering van Anke Sijbesma, assisteerde bij het zogenaamde “crea-uurtje” in het kader van het “Fitter Brein”.

Trainingsgroep en PPK

Vrijdagavond kwam de “trainingsgroep”, van 18:30 uur tot 21:00 uur, bijeen voor de theorie om daarna een wedstrijd te spelen. Eveneens op vrijdagavond begon de 2e ronde van het persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen (PPK) in het Kostverlorenkwartier in de Groningse wijk Kostverloren. Jakob Pronk uit Winschoten is na de winst tegen Nico Werkman uit Baflo weer terug in de race. In dit hoofdklasseduel koos Jakob voor de aanval, dat later beide punten opleverde. In de 1e klasse kwam Johan Tuenter uit Westerlee, in het eindspel, remise overeen met nestor Marinus Damkat uit Stad. Het 1e klasse duel Jan Starke uit Oude Pekela tegen Rudolf Schwab uit Onderdendam wordt woensdagavond gespeeld op de clubavond van Damclub Winschoten. Jan is nog zonder puntverlies.

Recordpoging kloksimultaan

Zondag 12 oktober namen Ben Dekens uit Eext, Jan Starke uit Oude Pekela en Rob Knevel uit Winschoten, deel aan de wereld recordpoging kloksimultaandammen tegen GMI Wouter Sipma uit Groningen in studio van RTV-Drenthe in Assen. In deze recordpoging nam Wouter Sipma het op tegen 52 deelnemers met een gemiddelde rating van ongeveer 1950 FMJD ratingpunten. Deze recordpoging stond namelijk onder auspiciën van de Werelddambond (FMJD) Met een scoringspercentage van 70 % kreeg Wouter het record in handen dat op naam stond op van GMI Martijn van IJzendoorn die het in 2023 opnam tegen 50 deelnemers. Jan Starke wist in deze prachtige ambiance een keurige remise te bewerkstelligen. Chapeau! De organisatie was overigens in handen van Hijken (DTC). Tenslotte voor niet ingewijden, Wouter Sipma is vaste speler in het 1e van Hijken DTC dat uitkomt in de ereklasse.

Achttal Winschoten naar Hijken DTC 3

Zaterdag 18 oktober gaat het achttal van Winschoten naar Hijken om in de 2e klasse A het op te nemen tegen het derde team van Hijken DTC. Ongeslagen koploper, na twee ronden, in deze klasse is Damgenootschap Het Noorden 2 uit Groningen. Winschoten en Hijken DTC 3 staan respectievelijk op de 2e en 4e plaats.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg