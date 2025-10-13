Politie Emmen zoekt overvaller tankstation

EMMEN – De politie is op zoek naar tips en camerabeelden in een onderzoek naar een overval op een tankstation aan de Wilhelmsweg in Emmen, die vanmorgen rond 08:45 uur plaatsvond. De verdachte is er met een kleine buit vandoor gegaan.
De melding kwam kort na de overval bij de politie binnen. Ter plaatse bleek dat een personeelslid van het tankstation was bedreigd met een slag- of stootwapen. De verdachte is er zeer vermoedelijk op een fiets vandoor gegaan.
Signalement
Na de overval is via Burgernet een signalement verspreid. Het zou gaan om een man van ongeveer 1.80 meter lang en hij heeft een lichte huidskleur. De man droeg op het moment van de overval een opvallende blauw-witte sjaal, grijze handschoenen en hij had een grijze schoudertas en een blauw-witte plastic tas van een supermarkt bij zich. Hij verplaatste zich vermoedelijk dus op een fiets.
Camerabeelden en andere tips gezocht
De politie is op zoek naar tips en camerabeelden. Was u rond 08:45 uur in de buurt van het tankstation en heeft u mogelijk beelden van een dashcam? Woont u in de buurt en heeft u een cameradeurbel? Heeft u iets gezien of gehoord van de overval of heeft u andere informatie of tips? Vul het tipformulier in, bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.
Info en tippen: https://www.politie.nl/…/01-overval—wilhelmsweg—emmen
Bron: Politie Emmen
Catharina Glazenburg