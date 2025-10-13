Postzegelliefhebbers ruilen erop los in Winschoten

WINSCHOTEN – In het gebouw van SV Bovenburen kwamen zaterdag postzegelliefhebbers samen voor de eerste ruilbeurs van het seizoen. Aan de lange tafels lagen mappen vol zegels, van klassieke exemplaren tot bijzondere vondsten. Er werd druk geruild, gekocht en bijgepraat.
Volgens secretaris Jan Rendering van de postzegelvereniging Winschoten is de sfeer elk jaar even gemoedelijk. “Hier wordt nog echt geruild,” vertelt hij. “Mensen komen niet alleen om hun collectie uit te breiden, maar vooral ook voor het contact met andere verzamelaars. Sommigen kennen elkaar al tientallen jaren.”
Tussen de tafels wordt ondertussen geconcentreerd onderhandeld. “Het is een sport,” zegt verzamelaar Harrie. “Soms ben je weken op zoek naar die ene zegel, en dan vind je hem hier ineens bij iemand op tafel liggen.”
Aan het eind van de dag worden de laatste handen geschud en de mappen dichtgeslagen. Rendering kijkt tevreden rond: “Het was weer een geslaagde beurs. En in december zien we elkaar gewoon weer terug voor de volgende editie.”
Malou Vos