Ter Apelkanaal verwelkomt eerste transformator voor nieuw hoogspanningsstation

TER APELKANAAL – De eerste van zes grote transformatoren is gisteren aangekomen op hoogspanningsstation Zuid-Groningen in Ter Apelkanaal. Het apparaat van maar liefst 312.700 kilo werd over een zorgvuldig voorbereide route van 35 kilometer vervoerd. De transformatoren, geproduceerd door Royal SMIT en vervoerd door Wagenborg, zijn cruciaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Het nieuwe station van TenneT maakt het mogelijk om stroom van 380.000 volt om te zetten naar 110.000 volt, waarmee de betrouwbaarheid van de energievoorziening voor huishoudens en bedrijven in de regio aanzienlijk wordt versterkt.
De transformator vertrok zondag om 8.00 uur uit Veendam en kwam om 20.00 uur aan in Ter Apelkanaal. Dit was vijf uur later dan gepland. Het transport was later vertrokken uit Veendam omdat het nog niet volledig licht was. Ook kostte een aanpassing aan de hulpbrug in Nieuwe Pekela meer tijd. Die aanpassing werd gedaan uit voorzorg. ‘We zijn erg blij dat het transport veilig en zonder incidenten is verlopen. Daarnaast is dit een mooie mijlpaal voor het station´, aldus Dennis Miller, projectleider van hoogspanningsstation Zuid-Groningen. Met alles dat geleerd is tijdens het eerste transport, gaan we ervan uit dat de aankomende vijf transporten sneller verlopen.
Veilige afstand
Een belangrijk aandachtspunt voor het vervolg: het toegestroomde publiek op afstand houden. Het is mooi dat we gisteren konden laten zien dat er hard gewerkt wordt aan het versterken van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd was het lastig om iedereen op een veilige afstand te houden. Die veilige afstand is 10 meter tot de transportvoertuigen. De aankomende transporten houden we hier veel aandacht voor. We hopen hierin ook op hulp van de toeschouwers.
Intensieve voorbereiding
Het transport vereiste een intensieve voorbereiding en samenwerking tussen diverse partijen. Zo werden verkeersmaatregelen getroffen, tijdelijke brugconstructies aangelegd en waar nodig snoeiwerkzaamheden uitgevoerd om het traject toegankelijk te maken. De keuze voor transport op de zondagen was bewust: zo werd de impact op de omgeving en het verkeer tot een minimum beperkt.
Nog vijf transporten
De komende zondagen volgen nog vijf soortgelijke transporten, waarmee de bouw van het hoogspanningsstation een belangrijke stap dichterbij komt.
Bron en foto’s: TenneT
Catharina Glazenburg