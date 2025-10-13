Toffe activiteiten voor jongeren in de herfstvakantie

WINSCHOTEN – De herfstvakantie staat weer voor de deur! TOF Oldambt heeft een actief programma samengesteld vol sportieve en avontuurlijke activiteiten voor jongeren van 10 tot 18 jaar. Van een spannende TAG-Arena tot een uitdagende survival en een sportieve padelclinic: er is voor ieder wat wils.
Ontspannen, ontmoeten en ontdekken
“De herfstvakantie is hét moment voor jongeren om even lekker te ontspannen, nieuwe dingen te proberen en anderen te ontmoeten,” zegt wethouder Jurrie Nieboer. “Met TOF Oldambt investeren we in het welzijn en de ontwikkeling van jongeren in onze gemeente. Of je nu kiest voor een sportieve uitdaging of liever iets cultureels doet, in Oldambt is er altijd iets leuks te beleven. Kijk ook eens bij het aanbod van Jongerencentrum ’t Spoor of de culturele instellingen, zoals De Klinker of de culturele broedplaats.”
TOF AANBOD VOOR JONGEREN
TAG-Arena – The Ultimate Chase!
Ben jij snel genoeg om niet getikt te worden? Doe mee aan de Tag Challenge in de herfstvakantie: obstakels, snelheid, teamwork en vooral heel veel fun!
Datum: 21 oktober 2025
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Gymzaal De Beukenlaan, Winschoten
Aanmelden: bij Rolf via 06-57683792 (geen uiterlijke datum, sportkleding en zaalschoenen verplicht)
Survival Clinic – Ga de uitdaging aan!
Heb jij zin in actie, avontuur en een flinke dosis fun? Doe mee met de Survival Clinic! Klimmen, klauteren, rennen, vuur maken en samenwerken – een dag vol spanning en gezelligheid.
Datum: 22 oktober 2025
Tijd: 12.30 – 15.15 uur
Vertreklocatie: Garst 1, Winschoten
Vervoer: geregeld naar het Move-On Outdoorpark
Aanmelden: bij Laurens via 06-44126490 (tot 17 oktober)
Padel Clinic – Ontdek de snelst groeiende sport!
Maak kennis met de sport die Nederland verovert: padel! Tijdens deze clinic leer je de basis en ga je natuurlijk ook zelf aan de slag.
Datum: 23 oktober 2025
Tijd: 13.00 – 15.00 uur
Locatie: Tennis- en Padelvereniging Sla Raak, Hoorntjesweg 57, Winschoten
Aanmelden: bij Rolf via 06-57683792 (tot 22 oktober, max. 16 deelnemers)
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt
Catharina Glazenburg