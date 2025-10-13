VKSO speelt De Grootste Filmhits Ooit

STADSKANAAL – Het VKSO – orkest van de Veenkoloniën – bestaat dit jaar vijftien jaar. Zonder een groot jubileumprogramma, maar met een concert dat laat horen waar het orkest al 15 jaar voor staat: zich op hoog niveau te presenteren aan een breed publiek met de focus op een zeer gevarieerd programma. Van de mooiste klassiekers tot springlevende streektaalmuziek en van grensverleggende wereldmuziek tot de meest epische filmmuziek ooit gemaakt.
Onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher brengt het orkest op 1 november in Theater Geert Teis het programma ‘De Grootste Filmhits Ooit’, een selectie uit iconische soundtracks die al decennialang tot de verbeelding spreken
“Filmmuziek is bij uitstek geschreven om emoties te sturen,” zegt Leutscher. “Maar in de concertzaal, zonder beeld, blijkt hoe goed deze muziek op zichzelf staat. Dat maakt het spannend voor orkest én publiek.”
Op het programma staan onder meer muziek uit Schindler’s List (solist Lysette Lever Meijer), Jurassic Park, Harry Potter, The Godfather, Star Wars’Across the Stars, The Pacific, Far and Away, The Mask of Zorro en Forrest Gump
Het VKSO begon vijftien jaar geleden met de uitvoering van muziek uit Forrest Gump, een keuze die achteraf veelzeggend bleek. “Dat was het begin van onze liefde voor verhalende muziek,” aldus Leutscher. “Het is mooi dat we nu, jaren later, met dit programma juist dat element weer centraal stellen.”
Een bijzonder moment vormt de uitvoering van het Adagio uit het Concierto de Aranjuez, waarin gastgitarist Sander van Willigenburg de solopartij vertolkt. Dit meesterwerk, van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo, is in talloze films gebruikt en geldt als één van de meest herkenbare melodieën uit de twintigste eeuw.
Theater Geert Teis I 1 november I 20.00 uur
Info: www.vkso.nl
Bron: Helma Leutscher
Foto’s: Henk Drenth
Catharina Glazenburg