Dollard College PrO Winschoten richt zich deze week op mentale gezondheid

WINSCHOTEN – Deze week staat mentale gezondheid centraal op het Dollard College PrO Winschoten. Leerlingen doen mee aan verschillende activiteiten die hen helpen zichzelf beter te leren kennen, gezond te leven en goed in hun vel te zitten.
Studenten van de opleiding Leefstijlcoach van het Alfa College verzorgen speciale lessen op school. Mohammed El-hadaoui, leerling van het Alfa College, gaf een les waarin leerlingen elkaar complimenten geven en hun kwaliteiten ontdekken. “Het is mooi om te zien hoe positief dat werkt en hoe het het zelfvertrouwen versterkt,” zegt hij.
Arjen Rouw, directeur van PrO Winschoten, benadrukt het belang van mentale gezondheid binnen de school. “We vinden het essentieel dat onze leerlingen zich gehoord en gesteund voelen. Daarom is mentale gezondheid een vast onderdeel van onze zorgaanpak.” Volgens Rouw is het onderwerp steeds meer bespreekbaar geworden: “We merken dat er meer aandacht voor is en dat het gesprek erover opener wordt.”
De activiteiten rondom mentale gezondheid duren nog tot en met donderdag.
