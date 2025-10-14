Een rebelse roadmovie over ouderdom en vrijheid in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 21 oktober is de indrukwekkende film The Blue Trail te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Een meeslepende roadmovie die thema’s als ouderdom, verzet en het onverwoestbare recht om te blijven dromen onderzoekt.
The Blue Trail speelt zich af in het Amazonegebied en volgt de 77-jarige Tereza, die wordt gedwongen haar huis te verlaten om te verhuizen naar een ‘seniorenkolonie’, een plek waar ouderen zogenaamd van hun laatste jaren moeten genieten.
Maar Tereza laat zich niet zomaar aan banden leggen. Ze begint een clandestiene bootreis door de weelderige en onvoorspelbare Amazone, op zoek naar vrijheid die geen leeftijd kent.
De film is een krachtig drama waarin maatschappelijke urgentie en poëtische vertelstijl samenkomen. The Blue Trail won dit jaar de prestigieuze Zilveren Beer (Grote Juryprijs) op de Berlinale en werd internationaal met veel lof ontvangen.
Datum: Dinsdag 21 oktober 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn