Friese Lange Afstand Lopers organiseren de Veenkoloniën Wandeltocht

OUDE PEKELA – Op zaterdag 1 november organiseren de Friese Lange Afstand Lopers (FLAL) de Veenkoloniën Wandeltocht. De start is vanaf MFC de Binding in Oude Pekela, waar de routemakers 3 routes hebben uitgezet van 10, 25 en 40 km. Voor elk wat wils dus.
De plaats Pekela dankt zijn ontstaan eind 17e eeuw aan de ontginning van de uitgestrekte veengebieden. Voor de afvoer van turf werd het riviertje de Pekela A vergraven en kreeg de naam Pekelder Hoofddiep. De bevolking bestond voornamelijk uit veenarbeiders, schippers, ambachts- en kooplieden en boeren. Begin 18e eeuw werd het langgerekte dorp gesplitst in de twee afzonderlijke dorpen: Oude Pekela en Nieuwe Pekela. De wandelaars lopen door Oude Pekela en langs de “Kiepkerel”. De Kiepkerel was een soort koopman die zijn handel in een mand op zijn rug droeg en daarmee van boerderij naar boerderij liep. Hij verkocht diverse spullen tot zelfs kippen aan toe.
De 10 km. gaat een stukje door het Pekelderbos naar “Het Albatroshuis” voor de rust om vervolgens na de rust weer richting MFC de Binding te lopen. De 25 en 40 km. maken nog een rondje door Nieuwe Pekela om vervolgens door het park naar de eerste rust te gaan: Dorpshuis de Kiepe. Na de rust gaan ze om het “Heeresmeer”, een recreatiegebied om te zwemmen.
De 25 km. gaat richting dorpshuis de “Wending” in Zuidwending. Dit is een langgerekte kanaaldorp die is ontstaan tijdens het graven van de Zuidwendingerhoofddiep. Ook heeft hier vanaf 1893 tot de jaren 1970 een aardappelmeelfabriek gestaan, ook bekend als Aardappelmeelfabriek Zuidwending. Vanaf 1935 was de naam Nationale Zetmeelindustrie (NZI).Vervolgens gaat de route door Kibbelgaarn. De naam Kibbelgaarn verwijst naar een ruzie (gekibbel) tussen twee boeren over een gerend (= spits toelopend, kielvormig) stuk land, de gaarne. Hierna gaan ze richting het Emergobos.
De 40 km. gaat nog door “Numero Dertien”. Deze naam verwijst naar de dertiende zijwijk van de Ommelanderwijk Ze lopen verder door Veendam, om langs de Munte of Oude AE( voormalig rivier) over twee vlonders en een Hoog Holtje in polder Wiede te komen. Dit is een stukje oud beekdallandschap “Polder Wiede”
In Muntendam gaan ze richting Meeden voor een rust bij vv. Meeden, in sportkantine de Bouwte. De laatste 10 km. gaat richting en door het Emergobos waar ze samenkomen met de 25 km, om vervolgens via zonnepark Pekela de rijksweg over te steken voor de laatste meters naar de finish.
De routemakers zijn: Jaap v/d Molen, Jacob Mook en Ubo Hes.
Startlocatie: MFC De Binding Sportlaan 4 9665 HT Oude Pekela
Starttijden: 40 km: 08.00 – 08.45 uur
25 km: 08.45 – 09.30 uur
10 km: 09.30 – 10.30 uur
Aanmelden/Inschrijven: Op de dag zelf.
Info: www.flal.nl
Bron: Gert Kwant
Catharina Glazenburg