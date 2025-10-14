Jeroen Russchen en Robert Vredeveld te gast bij Ondernemersavond Veur Mekoar Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 14 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WEINIG VERANDERING | NIET VEEL ZON

Ook vandaag is er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten en dat geeft ook ongeveer hetzelfde weertype als gisteren. En dat betekent dat er vaak veel bewlking is met vooral vanochtend kans op wat lichte regen of motregen en dat er vanmiddag de meeste kans is op enkele opklaringen. Veel wind staat er niet (windkracht 2 tot 3) en erg koud is het ook niet met een middagtemperatuur rond 15 graden.

Morgen is het weerbeeld zo’n beetje hetzelfde, het enige verschil is dat de wind morgen uit het noorden tot noordwesten komt. Middagtemperatuur ook weer rond 15 graden, minimumtemperatuur vannacht rond 11 graden. Donderdag past ook in dat plaatje, vrijdag lijkt het helemaal droog te blijven en in het komende weekend zijn er meer opklaringen.

Pas volgende week lijkt de wind te gaan draaien naar het zuidwesten en regen te brengen.