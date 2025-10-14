Jeroen Russchen en Robert Vredeveld te gast bij Ondernemersavond Veur Mekoar Oldambt

WINSCHOTEN – Op maandag 10 november organiseert GroBusiness/Economic Board Groningen bij Moeke Breughel de ondernemersavond Veur Mekoar. Na eerdere succesvolle edities met onder andere Sem Schilt en Tik Tok Tammo zijn ze deze keer in de gemeente Oldambt.
Wees welkom op de ondernemersavond ‘Veur Mekoar’ in de gemeente Oldambt. Veur Mekoar: hoe goed hebben we het voor mekaar als ondernemers in Grunn? Hoe versterken we elkaar? En wie kan daarbij helpen? Samen moeten we het doen, ondernemers onder elkaar!
Laat je inspireren door het ondernemersverhaal van Jeroen Russchen en Robert Vredeveld uit Stadskanaal – de creatieve krachten achter artiesten als Tino Martin, Monique Smit, Yves Berendse en Wolter Kroes. Zij nemen je mee achter de schermen van de muziekwereld: hoe lukt het om in één dag een nieuw nummer te maken? En waarom komen deze grote artiesten juist naar Stadskanaal? Hun verhaal laat zien dat locatie geen beperking hoeft te zijn: met het juiste product, de juiste dienst en een flinke dosis ondernemerschap kun je vanuit Groningen net zo goed landelijke impact maken.
Kom luisteren, laat je inspireren en ga in gesprek met andere ondernemers tijdens een gezellige ondernemersavond. Natuurlijk onder het genot van een hapje en een drankje.
De avond is bedoeld voor ondernemers in Oldambt, echter ondernemers in de rest van de provincie zijn ook welkom.
Aanmelden via https://economicboardgroningen.nl/grobusiness/veur-mekoar/
Bron: Economic Board Groningen
