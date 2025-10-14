DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Het grenspolitieteam heeft maandagmiddag aan de Duits-Nederlandse grens een crimineel aangehouden toen hij probeerde Duitsland weer binnen te komen. De 24-jarige moet nu zijn resterende gevangenisstraf van ongeveer 12 maanden uitzitten.
De 24-jarige was als passagier in een auto onderweg vanuit Nederland toen hij rond 14:40 uur op het industrieterrein Rheiderland in Weener in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles werd aangehouden en gecontroleerd. Hij moet nog een gevangenisstraf van 10 maanden uitzitten, die hij eerder had gekregen voor een gezamenlijke overval en diefstal. In een andere zaak werd de 24-jarige veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf voor diefstal, waarvan hij nog een resterende gevangenisstraf van 46 dagen moet uitzitten.
Bij zijn terugkeer in Duitsland werd de 24-jarige Marokkaan gearresteerd. Hij moet nu zijn resterende gevangenisstraf uitzitten. Ambtenaren hebben hem overgebracht naar een penitentiaire inrichting. Omdat de man niet over de benodigde documenten voor grensoverschrijding beschikte, werd een verdere strafrechtelijke procedure gestart.
Haren
Omstreeks 17:35 uur vatte op de parkeerplaats van een fysiotherapiepraktijk aan de Wesuweer Hauptstraße in Haren een Dodge Nitro vlam. Toen de hulpdiensten arriveerden, had de vrijwillige brandweer van Haren de brand al geblust. Volgens de huidige informatie was een technisch defect in de motorruimte waarschijnlijk de oorzaak van de brand. De auto raakte volledig verwoest. Niemand raakte gewond. De materiële schade wordt geschat op een bedrag in de vijf cijfers.
Tussen zondagavond 12 oktober om 17.40 uur en maandagochtend 13 oktober om 04.40 uur hebben onbekende daders bij een bakkerij aan de Neuer Markt in Haren een inbraak gepleegd. De daders hebben zich met geweld toegang verschaft tot het pand. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. De politie Haren verzoekt getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Neuer Markt hebben gezien, te bellen naar 05932 / 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg