Leer alles over routeplanners – Workshop in Bibliotheek Oude Pekela

OUDE PEKELA – Altijd al willen weten hoe je makkelijk een route plant met je smartphone of tablet? Op dinsdag 28 oktober van 10:00 tot 12:00 leer je in Bibliotheek Oude Pekela hoe je routeplanners optimaal gebruikt.
Tijdens deze gratis workshop maak je kennis met verschillende apps en ontdek je:
Hoe je een route uitstippelt van A naar B.
Hoe je onderweg aanwijzingen krijgt via je telefoon
Hoe je een route met tussenstops plant, bijvoorbeeld voor een vakantie of rondreis.
Het enige wat je nodig hebt, is je eigen smartphone of tablet.
Praktisch
Wanneer: dinsdag 28 oktober, 10:00 – 12:00 uur
Waar: Bibliotheek Oude Pekela
Kosten: gratis (ook voor niet-leden)
Aanmelden: via de balie van Bibliotheek Oude Pekela of op www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg