Museum Collectie ter Borg op zoek naar ander locatie

VEENDAM – Museum Collectie ter Borg in Ommelanderwijk, moet op zoek naar een andere ruimte met het Veenkoloniale erfgoed. Uitbreiding van de Stainkroeg, waarin het museum is ondergebracht, is de oorzaak dat het bestuur op zoek moet naar een ander onderkomen.
Het Museum Collectie ter Borg werd in 2014 geopend, door burgemeester Ab Meijerman. Het museum vertelt het verhaal van de veenkoloniale landbouw aan de hand van een verzameling gereedschappen en oude foto’s, die stammen uit de tijd van vóór de mechanisatie.
Henk ter Borg (1923-2007), landbouwer te Borgercompagnie, verzamelde na zijn actieve boerenbestaan op zijn boerderij landbouwgereedschappen. Deze hoorden thuis in de Gronings-Drentse Veenkoloniën van vóór de mechanisatie, ruwweg het tijdperk 1850-1950. Om deze waardevolle verzameling niet verloren te laten gaan is de Stichting Collectie ter Borg er in geslaagd hiermee een museum in te richten.
Lezing
Zondag 19 oktober verzorgt Peter Feiken, Senior Accountmanager Benelux bij Royal Avebe, in Museum Collectie ter Borg, een lezing over de uitdagende toepassingsmogelijkheden van de plantaardige eiwitten uit de zetmeelaardappelen.
De lezing vindt plaats van 14.00 uur – 16.00 uur aan de Ommelanderwijk 51B, Veendam. Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg