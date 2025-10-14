Nieboer Makelaars uitgeroepen tot Topmakelaar van het Jaar 2025 in de regio Oost-Groningen

OOST-GRONINGEN – Nieboer Makelaars is uitgeroepen tot Topmakelaar van het Jaar 2025 in de regio Oost-Groningen. De prijs werd donderdag 9 oktober 2025 uitgereikt tijdens een feestelijke gala-avond in Studio 21 te Hilversum. Dit is de eerste editie van deze prijs, een initiatief van Funda, bedoeld om makelaarskantoren te belonen die uitblinken in hun vak.
Met enthousiasme, dankbaarheid én een ‘big smile‘ maakt Nieboer Makelaars bekend dat het officieel is uitgeroepen tot Topmakelaar van het Jaar 2025 in de regio Oost-Groningen. Deze prestigieuze erkenning van Funda benadrukt de passie, expertise en toewijding aan de makelaardij in onze regio. Bij de beoordeling van de MAVA Awards kijkt Funda naar makelaars die op alle fronten uitblinken. De titel Topmakelaar van het Jaar wordt toegekend aan kantoren met de beste resultaten.
Dat Nieboer Makelaars hier als winnaar uitkomt, zegt alles over de betrokkenheid bij klanten én de kwaliteit van het werk. “Passie maakt het verschil in alles wat wij doen. Deze erkenning is een prachtige waardering voor ons hele team én het vertrouwen van onze klanten,” aldus Yvonne Smit-Nieboer.
Nieboer Makelaars is al zeker 50 jaar actief in Oost-Groningen met vestigingen in Veendam, Winschoten en Appingedam, en biedt een breed scala aan diensten op zowel de woning- als bedrijfsmarkt.
Met volle energie, een glimlach en oprechte betrokkenheid blijft Nieboer Makelaars een betrouwbare partner voor iedereen die actief is op de woning- én bedrijfsmarkt in Oost-Groningen.
Bron: Nieboer Makelaars
Catharina Glazenburg