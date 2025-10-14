Politie zoekt getuigen overval Alerderbrink Emmen

EMMEN – Op maandag 13 oktober vond rond 19:50 uur bij een supermarkt aan de Alerderbink in Emmen een overval plaats.
Een onbekende man kwam de winkel binnen, bedreigde het personeel met een slag- of stootwapen en ging er met een buit vermoedelijk met een fiets vandoor.
Gisteren deed de politie al een getuigenoproep van de overval bij een tankstation aan de Wilhelmsweg. De politie houdt er sterk rekening mee dat beide overvallen door dezelfde verdachte zijn gepleegd.
Herken je de verdachte? Meld het bij de politie via 0800-6070 of het tipformulier! Anoniem melden kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl!
Bron: Politie Drenthe
Catharina Glazenburg