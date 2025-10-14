Provincie Groningen opent subsidieregeling voor kwaliteitsontwikkeling erfgoed

GRONINGEN – De provincie Groningen opent donderdag 16 oktober een nieuwe subsidieregeling: de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Erfgoed. Deze regeling helpt eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden bij het ontwikkelen van plannen voor restauratie, herbestemming en verbetering van het ontwerp.
Met deze regeling wil de provincie de ontwerpkracht versterken en bijdragen aan een zorgvuldige doorontwikkeling van het Gronings erfgoed. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het inschakelen van deskundigen voor cultuurhistorisch onderzoek, restauratieadvies of het opstellen van een plan voor herbestemming. “We willen eigenaren stimuleren om kwalitatief goede plannen te maken. Dit is vaak een eerste, maar kostbare stap. Met deze regeling geven we een steuntje in de rug en dragen we bij aan het behoud en het versterken van ons erfgoed.” zegt gedeputeerde Susan Top.
De subsidie vergoedt tot 80% van de kosten voor planvorming. Het beschikbare budget is € 500.000. De openstelling is tot en met december 2025.
Aanvragen kan via de website van de provincie Groningen.
Bron: Provincie Groningen
Catharina Glazenburg