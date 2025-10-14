Rolschaatsshow “UNIVERSE” neemt publiek mee op een reis door de ruimte

WINSCHOTEN – Rolschaatsvereniging WKC presenteert op zondagmiddag 2 november 2025 de spectaculaire rolschaatsshow “UNIVERSE”. In deze unieke voorstelling nemen jonge en volwassen rolschaatsers het publiek mee op een reis door de ruimte – van fonkelende sterren tot verre planeten – waarbij de dansers van het kunstencentrum olv Ina Possel en de Duitse éénwielergroep AKeiTu van TV Bunde voor een prachtige gastoptredens gaan zorgen.
De show belooft een combinatie van kunstrolschaatsen, dans, acrobatiek en indrukwekkende lichtspektakel, met muziek die het thema tot leven brengt. Meer dan 35 leden van de vereniging hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan choreografieën, kostuums en decor om van deze editie een onvergetelijke middag te maken. “We wilden het publiek echt meenemen in een andere wereld. Rolschaatsen, dans, éénwielers, muziek en licht komen samen om een kosmisch spektakel te vormen,” vertelt trainster Ina Schrik.
Praktische informatie:
Datum: zondagmiddag 2-11-2025
Tijd: 14:30 uur
Locatie: Cultureel Centrum de Klinker
Kaarten: www.indeklinker.nl
Contactpersoon: Ina Schrik – 06-51074867
Website: www.rollershow.nl
Over WKC
Kunstrolschaatsclub WKC is volgend jaar al 65 jaar actief in Winschoten en daarmee één van de oudste kunstrolschaatsverenigingen in Nederland en en biedt trainingen aan voor kinderen en volwassenen op recreatief en wedstrijdniveau.
Bron: Ina Schrik
Catharina Glazenburg