Stoptober: in gesprek met jongeren in Stadskanaal om ze te stimuleren gezonde keuzes te maken en om te stoppen met roken en vapen

STADSKANAAL – De Gezonde Huiskamer gaat in gesprek met jongeren in Stadskanaal om ze te stimuleren gezonde keuzes te maken en om te stoppen met roken en vapen.

Vapen en roken blijven helaas veelvoorkomende problemen onder jongeren. Artsen slaan massaal alarm op internet over de gevolgen die roken en vapen hebben op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. In oktober, beter bekend als Stoptober, worden mensen gestimuleerd om te stoppen met roken en te beginnen aan hun rookvrije leven, ook in Stadskanaal. Medewerkers van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN), Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en welzijnsorganisatie Welstad gaan hier in gesprek met jongeren en stimuleren hun gezonde keuzes te maken of te stoppen met vapen/roken. Dit doen ze op drie verschillende plaatsen bij scholen in de gemeente Stadskanaal met de inzet van De Gezonde Huiskamer.

Op basis van verschillende onderzoeken hebben artsen de handen ineen geslagen om alarm te slaan over de gevolgen van roken en vapen op de gezondheid van jongeren. Het blijkt dat:

Uit veel vapes komt meer giftige en verslavende nicotine dan uit een heel pakje sigaretten

Nicotine verstoort de ontwikkeling van hersenen en dat is onherstelbaar

Nicotine vergroot de kans op verschillende psychische problemen

Vapende jongeren gaan drie keer zo snel sigaretten roken

(Bron: Artsenslaanalarm.nl)

De gesprekken met jongeren vonden plaats in De Gezonde Huiskamer in de nabijheid van de scholen. Daarnaast konden de aanwezige medewerkers van de verschillende organisaties jongeren en hun ouders laagdrempelig ondersteunen. Ze gaven hierbij aan met wie je in contact kunt komen. Afgelopen vrijdagen was De Gezonde Huiskamer bij de Ubbo Emmius- locatie Sportparklaan en bij de PrO Stadskanaal aan de Gelderselaan in Stadskanaal. Ook zal de Gezonde Huiskamer nog op bezoek komen op de locatie in Onstwedde.

Dianne Visser, jeugdmaatschappelijk werker bij Welstad vertelt: “Sommige jongeren hebben hun vapes en sigaretten ingeleverd en ontvingen in ruil daarvoor een gezonde snack. Met andere jongeren en met ouders zijn concrete afspraken gemaakt over stoppen met vapen of roken. Tot nu toe met succes!”

Vincent Bergstra, beleidsadviseur gezondheid bij de gemeente Stadskanaal vertelt: “Stadskanaal is een prachtige gemeente, maar tegelijkertijd kennen wij grote gezondheidsuitdagingen. Door jeugdigen te helpen bewustere keuzes te maken zeggen zij eerder nee bij ongezonde verleidingen. Voorlichting helpt dus de positieve gezondheid te stimuleren en dat is super! Maar let op: Alleen voorlichting is niet voldoende, wat doen wij als volwassenen en hoe is ons voorbeeld? In bepaalde situaties is er meer nodig, wellicht ook van jou en mij.”

De Gezonde Huiskamer is een mobiele huiskamer in de vorm van een camperbus, die door Noord-Nederland rijdt om inwoners te helpen bewuster en gezonder te leven. Dit is een initiatief van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), in samenwerking met de provincie Groningen.

Voor ouders was er ook een online webinar vanuit het Trimbosinstituut georganiseerd met waardevolle informatie en handige tips om met hun kinderen in gesprek te gaan over roken en vapen. Het webinar kan hier teruggekeken worden via onderstaande link: https://www.helderopvoeden.nl/nee-tegen-vapen-ouderavond.

Bron/foto’s: Tinten

Catharina Glazenburg