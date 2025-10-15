Anique Bischoff 3e op NK judo -15 jaar

HOOGEVEEN – Anique Bischoff, judoka van Judo Tan-Ren-Jutsu, heeft op zaterdag 11 oktober een knappe bronzen medaille behaald tijdens het Nederlands Kampioenschap judo tot 15 jaar. In een sterke poule wist ze zich met overtuigend judo naar de halve finale te vechten.
Na spannende wedstrijden veroverde ze uiteindelijk de derde prijs, dit is een geweldige prestatie op nationaal niveau. Anique haar inzet, techniek en doorzettingsvermogen maakten het verschil in een sterk deelnemersveld. Met deze medaille laat Anique zien dat ze tot de top van Nederland behoort in haar leeftijdscategorie.
Voor meer informatie kijk op judotanrenjutsu.nl en volg hen op social media.
Bron: Ronnie Grave
Catharina Glazenburg