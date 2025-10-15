Bakker John Meinds viert 35-jarig jubileum in Onstwedde

ONSTWEDDE – Feest bij Echte Bakker John Meinds in Onstwedde! De bakkerij bestaat vandaag precies 35 jaar, en dat werd gevierd met een open huis vol activiteiten, proeverijen en demonstraties.
Bezoekers kregen een uniek kijkje achter de schermen: in de bakkerij waren de bakkers live aan het werk en kinderen konden meedoen aan een ludieke meelzak-gooiwedstrijd. Ook waren er doorlopende demonstraties, gratis koffie en thee en volop gelegenheid om van de ambachtelijke producten te proeven. Zolang de voorraad strekte, kregen klanten bovendien een goodiebag mee naar huis.
Brood van eigen streek
Tijdens het jubileum werd extra aandacht besteed aan desem en Nedertarwe, het graan waarvan Bakker Meinds als enige in de regio brood bakt. Ook de zuivel die in de producten wordt verwerkt, komt uit de eigen streek. “We doen alles met aandacht, liefde en vakmanschap – dat is al 35 jaar onze basis,” aldus John Meinds.
Familie vol bakkerspassie
De bakkerij is echt een familiebedrijf. Johns vrouw Reina werkt al jaren in de zaak en ook dochter Megan heeft het bakkersvak in het bloed. Zij won in 2024 de titel Talent van het Jaar en volgt de opleiding tot bakker aan het Deltion College in Zwolle. Op dit moment doet ze praktijkervaring op bij een bakker in Sleen.
Vroege ochtenden en vers brood
Het leven van een bakker vraagt toewijding. Voor John begint de dag al om 02.00 uur, zodat om 08.00 uur het verse brood in de winkel ligt. “Ik ga meestal om negen uur ’s avonds naar bed,” vertelt hij met een glimlach. “En tussen de middag doe ik even een dutje.”
Jubileumaanbiedingen
Ter gelegenheid van het jubileum zijn er speciale aanbiedingen, waaronder een tas vol lekkers tegen een feestelijke prijs. Klanten konden zo niet alleen een kijkje nemen in de bakkerij, maar ook letterlijk proeven van 35 jaar vakmanschap.
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg