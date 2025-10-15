Bestuurder bekneld onder mini-kraan

STADSKANAAL – Tijdens werkzaamheden is vanmorgen een bestuurder van een mini-kraan onder zijn machine bekneld geraakt.
Om iets voor tien uur vanmorgen werden de hulpdiensten, waaronder brandweer Stadskanaal en Emmen, opgeroepen voor een ongeval aan de Spoorstraat in Stadskanaal. Daar bleek een mini-kraan tijdens werkzaamheden te zijn gekanteld. De bestuurder zat met zijn been onder de machine bekneld.
Berger Keizer kwam eveneens ter plaatse. Het slachtoffer werd bevrijd en zijn been werd met een vacuüm spalk gestabiliseerd. Vervolgens werd hij naar een ziekenhuis vervoerd.
Bron: 112regioflits
Catharina Glazenburg