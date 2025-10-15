Blues with a feeling met BLOND & BLUE in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdagavond 1 november speelt Blond & Blue in MFA Ons Noabershoes.
Blond & Blue is een jonge band met een oude ziel. Deze Groningse blues- én rock coverformatie timmert sinds 2021 hard aan de weg, maar heeft de nodige sporen ook al verdiend. Een eerste editie van hun eigen festival ‘Buck ‘n Blue’ was een groot succes. Andere podia zoals International Blues Festival Grolloo, Het Keerpunt in Spijkerboor en ook de Blues Tour Groningen alsmede de Asser Bluesroute zijn hen niet onbekend.
Frontdiva Monique op zang, onder begeleiding van de jongemannen en Jan, beloven een gevarieerd repertoire waarin zij de veelzijdigheid van de blues verkennen, met o.a. nummers van Susan Tedeschi, Rory Gallagher, Harry Muskee en The Red Devils. Rocken met gevoel, dat is waar de blues om draait! Blues with a feeling!
Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348
Verwacht in 2026: Bert Heerink & André Becker (za. 28-2-2026), Rolling Pin, Hans van Lier Band, Bob & Adrian, The 4Horseman, Dick van Altena.
Scheidingsweg 20 te Veelerveen
Bron: Pieter Huttinga
Catharina Glazenburg