Buurtvereniging Onze Buurt organiseert bingo avonden

BELLINGWOLDE – Buurtvereniging Onze Buurt organiseert vijf bingo avonden.
Aanstaande donderdag, 17 oktober, is het zover: dan vindt de eerste bingoavond van Buurtvereniging Onze Buurt plaats. Ze starten om 20:00 uur in Partycentrum De Meet. Dit is de eerste in een reeks van vijf gezellige bingoavonden, waaronder natuurlijk ook de altijd populaire Super Bingo in februari.
De vereniging hoopt op een mooie opkomst en veel gezelligheid. Neem gerust iemand mee, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Kijk voor meer informatie op onderstaande flyer.
Bron: Arjan de Boer
Catharina Glazenburg