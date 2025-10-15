Creatief groep en knutsel middag voor kinderen in ’t Ganzenust

VRIESCHELOO – In dorpshuis ’t Ganzenust komt Creatief groep ’t Nust weer samen en wordt voor kinderen een herfst knutsel middag georganiseerd.
Creatief bezig zijn, handwerken, tekenen, knutselen, naaien, breien enz. en soms gezamenlijk ’n project(je) doen. Dit alles kan in Dorpshuis ’t Ganzenust 1 x per 2 weken op donderdag van half 3 tot 4 uur. Iedereen is welkom. De eerstvolgende keer is donderdag 16 oktober. Ellen en Lineke zijn aanwezig voor eventuele hulp.
Herfst knutsel middag
Buurtvereniging De Driehoek organiseert op woensdag 22 oktober van 13.30 tot 16.00 uur een leuke herfst knutsel middag in ’t Ganzenust. Deelnemers kunnen een pompoen uithollen en een lampion of windlicht maken.
Voor informatie zie onderstaande flyer.
Bron: Ronald Theuns en Buurtvereniging De Driehoek