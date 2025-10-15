Expositie schilderijen Els van Gelderen-Boissevain

VEENDAM – In de expositieruimte van vanBeresteyn is de komende maanden werk te zien van kunstschilder Els van Gelderen-Boissevain.
Tekenen en schilderen was voor Els altijd een nogal onbelangrijk randverschijnsel in haar leven, pas toen ze in 2002 is gestopt met werken is ze een flink deel van haar tijd aan schilderen gaan besteden. In die beginperiode heeft ze vele cursussen en workshops bezocht, wat is opgehouden toen ze in 2011 deel ging uitmaken van de kunstenaarsgroep de Kunstbaan in Onnen, onder begeleiding van Keimpe van der Kooi.
Je zou haar een Noordelijke Realist kunnen noemen, omdat ze al sinds 1955 in het Noorden woont en ze vrijwel alleen maar realistisch schildert, eerst voornamelijk met acryl, daarna vrijwel uitsluitend met olieverf. Inmiddels bestaat haar oeuvre uit tientallen tekeningen en vele honderden schilderijen, op papier, doek en paneel; voor een groot deel gaat het daarbij om portretten, die ze ook regelmatig in opdracht maakt.
De tentoonstelling is tot 9 januari 2026 te bezichtigen tijdens de openingstijden van vanBeresteyn. Een aanrader voor liefhebbers van realistische kunst en portretkunst in het bijzonder.
Datum: Heden t/m 6 januari 2026
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Catharina Glazenburg
Bron: vanBeresteyn