Helikoptermetingen boven Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanaf 8 september vliegt de helikopter van het project FRESHEM over grote delen van Groningen en Drenthe, vandaag vloog hij boven Bellingwolde.
Met speciale metingen brengt de helikopter de ondergrond in kaart. Zo wordt duidelijk waar beschermende kleilagen liggen en waar zoet of zout grondwater voorkomt.
Hoe werkt het?
Onder de helikopter hangt een ronde meetlus van ongeveer 20 meter breed. Dit instrument zendt zwakke elektromagnetische signalen uit, vergelijkbaar met die van een mobiele telefoon. Zo wordt informatie verzameld over bodemlagen en grondwater. De metingen zijn veilig voor mens, dier en natuur. Er wordt niet gevlogen in het broedseizoen en er gelden strenge regels voor natuurgebieden.
Wat merkt u ervan?
- De helikopter vliegt overdag op ongeveer 80 meter hoogte, met een snelheid van 60 tot 80 kilometer per uur.
- Dit kan kort geluidsoverlast geven. Dieren kunnen hiervan schrikken.
- De piloot houdt rekening met de omgeving en met dieren.
- Houd uw dieren goed in de gaten en neem zo nodig maatregelen.
Gezamenlijk onderzoek naar ondergrond van Noord-Nederland
Het project FRESHEM-NL (Fresh Salt groundwater distribution by Helicopter Electro-Magnetic survey) is een samenwerking van zeven provincies, zeven waterschappen, vijf drinkwaterbedrijven en twee onderzoeksinstellingen. In de regio Groningen-Drenthe doen de provincies Groningen en Drenthe mee, samen met waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen.
De resultaten van FRESHEM-NL worden openbaar gemaakt. Ze helpen om ons kostbare grondwater beter te beschermen, te zien waar kleilagen liggen en te bepalen waar in de toekomst water kan worden gewonnen.
.De actuele vliegplanning vindt u op https://freshem.nl De planning hangt af van het weer en kan per dag wijzigen.
Bron: Provincie Groningen
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg