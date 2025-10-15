Ik ben wie ik ben! Bibliotheken vieren diversiteit met Prinses Kevin

WESTERWOLDE – Van 10 tot en met 17 oktober organiseren de bibliotheken van Westerwolde samen met de gemeente Westerwolde speciale voorleesuurtjes voor kinderen. Centraal staat het thema diversiteit en inclusie, met het prentenboek Prinses Kevin als inspiratiebron.
Prinses Kevin vertelt het verhaal van Kevin, een jongen die zich verkleedt als prinses. In plaats van zich iets aan te trekken van wat anderen daarvan vinden, is Kevin trots op wie hij is. Het boek laat zien dat verkleden juist bedoeld is om even iemand anders te zijn – en dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht verwachtingen of regels.
Voorlezen in Vlagtwedde en Bellingwolde
Woensdagochtend vond in de bibliotheek van Vlagtwedde het voorleesuurtje plaats voor peuters en kleuters van 2 tot 6 jaar. Zestien kinderen luisterden vol aandacht naar het verhaal van Prinses Kevin.
De volgende voorleesactiviteit is op vrijdag 17 oktober, van 14.30 tot 15.30 uur, in de bibliotheek van Bellingwolde. Ook daar zijn alle kinderen van harte welkom.
Onderdeel van Kleurrijk Westerwolde
De voorleesuurtjes maken deel uit van het programma Kleurrijk Westerwolde, dat draait om het vieren van diversiteit in de gemeente. Dit programma werd zaterdag officieel geopend op Coming Out Day, bij het Hof van Sellingen.
Foto’s: Anneke de Vries
Catharina Glazenburg