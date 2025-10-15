Kids Fun Day’s Oldambt 2025 – Spelen en plezier voor elk kind in de herfstvakantie

WINSCHOTEN – Op dinsdag 21 oktober 2025 vindt de 9e editie van Kids Fun Day’s Oldambt plaats: een feestelijke en actieve middag voor kinderen uit de regio. Het evenement wordt om 13.30 uur officieel geopend door wethouder Jurrie Nieboer.
Ook dit jaar belooft het programma weer een groot succes te worden. Met onder andere:
- Een spectaculaire dinohoek van Dinopark Tenaxx
- Sportieve uitdagingen met Crossfit Winschoten
- Slimme zetten bij Damvereniging Winschoten
- En nog veel meer verrassende activiteiten voor jong en oud
Kids Fun Day’s Oldambt staat garant voor een middag vol spel, plezier en ontmoeting in de herfstvakantie. We hopen ook dit jaar weer veel kinderen te mogen verwelkomen!
Bron: Wilma Hassinck
Catharina Glazenburg