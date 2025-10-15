DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Dinsdagmiddag heeft de politie aan de Duits-Nederlandse grens een gezochte 19-jarige man aangehouden. De man zat als passagier in een bus van Nederland naar Duitsland. In het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles hielden agenten de bus rond 17:40 uur aan. De 19-jarige Tunesiër identificeerde zich met een Nederlandse asielzoekerspas. Bij het verifiëren van zijn identiteit ontdekten agenten dat de man niet alleen zes aliassen gebruikt, maar ook door justitie wordt gezocht op basis van twee voorlopige arrestatiebevelen. Hij wordt beschuldigd van zowel verduistering als zware mishandeling. Daarom heeft een rechtbank zijn voorlopige hechtenis bevolen en bijbehorende arrestatiebevelen tegen hem uitgevaardigd. Bovendien werd een arrestatiebevel uitgevaardigd om zijn uitzetting uit Duitsland te bewerkstelligen, aangezien zijn asielaanvraag in Duitsland in 2024 door de verantwoordelijke immigratieautoriteiten als ongegrond werd afgewezen. De man werd gearresteerd en na een nacht in politiehechtenis werd hij vanmiddag voorgeleid aan de rechter en vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting. Het Openbaar Ministerie was ook geïnteresseerd in de huidige verblijfplaats van de man.

Weener

Tussen 13 oktober 20:00 uur en 14 oktober 08:45 uur vond op de parkeerplaats van een zwembad aan de Friesenstraße in Weener een diefstal plaats. De nog onbekende daders ontkoppelden eerst een elektriciteitskast van het elektriciteitsnet en vernielden een aluminiumkabel. Ook stalen ze enkele meters aluminiumkabel. Getuigen die het incident hebben gezien of relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Tussen 14 oktober 22.00 uur en 15 oktober 02.00 uur vond in een woning aan de Graf-Edzard-Straße in Weener een diefstal plaats. Een 69-jarige vrouw had met spoed een elektricien nodig. Nadat de elektricien de werkzaamheden had voltooid, eiste hij een bedrag van vier cijfers. ​​De 69-jarige vrouw ontdekte later dat er gouden sieraden ter waarde van vier cijfers waren gestolen.

Op 11 oktober vond tussen 17.30 en 22.25 uur nabij de bushalte aan de Weenerstraße 17 in Weener een fietsendiefstal plaats. Een nog onbekende dader stal de fiets van een 39-jarige vrouw. De zwarte fiets is een zogenaamde “fatbike”. Getuigen die de diefstal hebben gezien of relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Papenburg

In de nacht van maandag op dinsdag 14 oktober 2025 vond bij een Aziatische snackbar aan de Deverweg, vlakbij winkelcentrum Dever Park in Papenburg een inbraak plaats. Volgens de huidige informatie heeft een onbekend persoon zich tussen maandagavond 21.00 uur en dinsdagochtend 10.50 uur toegang tot de snackbar verschaft. De dader heeft diverse etenswaren gestolen. De hoogte van de schade is nog onbekend. Getuigen die in deze periode verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Deverweg hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg via (04961) 9260.

Meppen

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een restaurant aan de Nagelshofstraat in Meppen ingebroken. Volgens de huidige informatie heeft een onbekende persoon zich rond 4.20 uur toegang verschaft tot het restaurant in het Emsbad Meppen. De dader heeft contant geld en diverse flessen alcohol uit verschillende ruimtes van het restaurant gestolen. De exacte schade is momenteel onbekend. De politie Meppen vraagt getuigen zich te melden op (05931) 9490.

Op dinsdag 14 oktober vond tussen 14.00 en 15.30 uur aan de Haselünner Straße in Meppen, ter hoogte van een kapsalon, een aanrijding plaats. Een tot nu toe onbekende bestuurder heeft de buitenspiegel van een zwarte Hyundai i30, die in een parkeervak stond, aangereden. Getuigen van het ongeval of de tot nu toe onbekende bestuurder worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via (05931) 9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg