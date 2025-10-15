Leer alles over routeplanners – Workshop in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Altijd al willen weten hoe je makkelijk een route plant met je smartphone of tablet? Op donderdag 30 oktober van 14.00 tot 16.00 uur leer je in Bibliotheek Veendam hoe je routeplanners optimaal gebruikt
Tijdens deze gratis workshop maak je kennis met verschillende apps en ontdek je:
Hoe je een route uitstippelt van A naar B.
Hoe je onderweg aanwijzingen krijgt via je telefoon
Hoe je een route met tussenstops plant, bijvoorbeeld voor een vakantie of rondreis.
Het enige wat je nodig hebt, is je eigen smartphone of tablet.
Wanneer: donderdag 30 oktober, 14.00 – 16.00 uur
Waar: Bibliotheek Veendam
Kosten: gratis (ook voor niet-leden)
Aanmelden: via de balie van Bibliotheek Veendam of op www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Maaike Hermse
Catharina Glazenburg