Leuke kinderactiviteiten in Midwolda en Finsterwolde

MIDWOLDA, FINSTERWOLDE – Zaterdag 18 oktober staat in het teken van plezier voor kinderen in Midwolda en Finsterwolde. In beide dorpen worden gratis activiteiten georganiseerd vol spel, creativiteit en ontmoeting.
In Midwolda is er weer de gezellige Kinder Bijbel Club. Op het programma staan liedjes, een grappige sketch, een kinderbijbelverhaal, spelletjes en knutselactiviteiten. Een gezellige ochtend vol verhalen en plezier voor alle kinderen uit het dorp en omgeving. Na afloop is er voor iedereen een warme snack. De club is in dorpshuis ‘De Schakel’ en wordt gehouden van 10.30 tot 12.00 uur; vanaf 10.00 uur kunnen de kinderen zich al inschrijven.
’s Middags verplaatsen de activiteiten zich naar Finsterwolde, waar van 14.30 tot 16.30 uur een vrolijke vossenjacht wordt gehouden. Kinderen kunnen in het Harm Luppenspark – de grote speeltuin in het midden van het dorp – een scorekaart ophalen bij de leeuw. Daarna gaan ze op zoek naar de “vossen”: verklede Oldambsters die zich verspreid hebben door de wijk. Wie weet lukt het om ze allemaal te vinden! Na afloop is er voor iedereen drinken, een kinderverhaal over God en een heerlijke hamburger. Kinderen lopen zelfstandig door de wijk, maar ouders mogen uiteraard mee. Deelname is op eigen risico.
Beide activiteiten zijn gratis voor alle kinderen (en ouders). Meer informatie vindt u op social media (@Geloof in Oldambt). Ook kunt u een berichtje sturen naar 06-54 93 85 08.
Bron: Christa Noteboom
Catharina Glazenburg