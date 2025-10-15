Marco Bos, netbeheerder TenneT,: meer verkeersregelaars en gespannen linten tijdens vervoer transformatoren

GRONINGEN 1 – Afgelopen zondag vond het eerste van zes megatransporten plaats van Veendam naar Ter Apelkanaal. Een indrukwekkend konvooi van maar liefst zeventig meter lang en ruim driehonderd ton zwaar (312.700 kilo) vervoerde een enorme transformator naar het nieuwe hoogspanningsstation van TenneT. Vanmorgen vertelde Marco Bos, netbeheerder bij TenneT, hierover in het programma GOUD van Groningen1.

De transformator werd vervoerd door Wagenborg Nedlift en het transport vergde een voorbereiding van maar liefst vier jaar. De route over de N366 bleek ongeschikt vanwege te lage viaducten en bruggen die het gewicht niet konden dragen. Daarom werd gekozen voor een alternatieve route van circa 35 kilometer via Nieuwe Pekela, Alteveer, Onstwedde, Mussel en Musselkanaal naar Ter Apelkanaal.

Onderweg moesten bomen worden gesnoeid, paaltjes en wegmeubilair verwijderd en zelfs kunstwerken tijdelijk verplaatst — waaronder de ‘Diamant’ in Onstwedde. Ook de Onstwedderklap werd aangepast en versterkt om het zware transport veilig te laten passeren. Ondanks alle voorbereidingen verliep de rit niet helemaal volgens planning: door de late start en extra werkzaamheden aan een hulpbrug in Nieuwe Pekela kwam het transport zo’n vijf uur later dan gepland aan.

De transformator vertrok om 8.00 uur uit Veendam en bereikte rond 20.00 uur het terrein van het nieuwe hoogspanningsstation in Ter Apelkanaal. Langs de route stond veel publiek; belangstellenden moesten tien meter afstand houden, maar dat bleek niet altijd eenvoudig. Desondanks verliep het transport veilig en zonder incidenten.

De keuze voor transport op zondagen is bewust gemaakt, om de impact op verkeer en omgeving zo klein mogelijk te houden. De komende vijf zondagen volgen nog meer transporten van vergelijkbare omvang.

De transformatoren, geproduceerd door Royal SMIT, zijn essentieel voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Noord-Nederland. Het nieuwe station van TenneT maakt het straks mogelijk om stroom van 380.000 volt om te zetten naar 110.000 volt, wat de betrouwbaarheid van de energievoorziening in de regio aanzienlijk versterkt.

Dit hoogspanningsstation is naar verwachting eind 2026 gereed. Het werk ligt op schema. Dan is het de beurt aan de regionale netbeheerder om de stroom naar de woningen te vervoeren. Volgens Bos duurt dit na voltooiing van het hoogspanningsstation een half jaar tot een jaar.

Bos vertelde ook dat de publieke belangstelling voor het eerste megatransport overweldigend was. Met name in Nieuwe Pekela, Onstwedde en Mussel stonden veel toeschouwers langs de weg. “Het leek wel een evenement!”, aldus Bos. Het was ook een groot spektakel, iets wat je niet dagelijks ziet. Hij is blij dat het publiek zo enthousiast is; er is volgens Bos geen onvertogen woord gevallen.

Toch moet het de volgende vijf keer anders. Dit voor de veiligheid van zowel het publiek als de vervoerders, die gewoon hun werk doen. Aan de voertuigen zitten slangen, deze, en ook de banden, staan onder grote druk. De voorgeschreven 10 meter afstand tot de voertuigen is voor de veiligheid echt nodig. Vanaf zondag worden extra verkeersregelaars ingezet en op sommige plekken linten gespannen om de 10 meter grens duidelijk aan te geven. Bos hoopt op de medewerking en het begrip van het publiek, zodat ook de komende vijf transporten veilig en zonder incidenten verlopen.

Catharina Glazenburg




