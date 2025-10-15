MaS-markt bij Winkler Prins

VEENDAM – Dinsdagavond was er bij de Winkler Prins in Veendam de Maatschappelijke Stage Markt (MaS-markt). Tijdens dit evenement maakten leerlingen uit klas 3, samen met hun ouders/verzorgers, kennis met ruim twintig maatschappelijke organisaties die zich presenteren als potentiële stageplekken.
Maatschappelijke stage als leerervaring
De maatschappelijke stage (MaS) is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van Winkler Prins en omvat minimaal 30 uur vrijwilligerswerk bij een non-profitorganisatie. Leerlingen kunnen zich inzetten voor uiteenlopende maatschappelijke initiatieven, zoals de Stichting Sintcentrale, de Voedselbank, Parkstad Veendam, zorginstellingen en activiteiten op school.
MaS-coördinatoren Henry Elting en Diana Haak van Winkler Prins: “In een tijd waarin maatschappelijke betrokkenheid niet vanzelfsprekend is, biedt de MaS een waardevolle kans voor onze leerlingen om zich actief in te zetten voor de samenleving. Veel leerlingen ervaren plezier aan hun inzet, maken nieuwe sociale contacten en blijven soms zelfs na hun stage betrokken bij de organisatie.”
Foto’s en bron: Peter Panneman
Catharina Glazenburg