Museum aan de A opent op 15 november tentoonstelling in het Groninger Museum, mét geschiedenis schrijvende robotarm

GRONINGEN – Museum aan de A is vanaf zaterdag 15 november 2025 te gast in het Groninger Museum met een eigen tentoonstelling. Wie schrijft geschiedenis? neemt de bezoeker mee in de ontwikkeling van het nieuwe museum over de geschiedenis van Groningen en Groningers. Een van de topstukken is een state-of-the-art robotarm van Paul&Albert die live geschiedenis schrijft.



Museum aan de A aan de Brugstraat in Groningen is nog niet open. Het is in afwachting van een grote verbouwing. Eerst worden de middeleeuwse panden energiezuiniger en beter toegankelijk gemaakt. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe vaste presentatie over de geschiedenis van Groningen. De tentoonstelling Wie schrijft geschiedenis? laat zien wat daarbij komt kijken en vraagt bezoekers om mee te denken.



Van, door, over jou

Een nieuw museum maken, dat doe je niet zomaar. Bij het vertellen van een geschiedenisverhaal kom je namelijk het ene dilemma na het andere tegen. Welke onderwerpen behandel je en op welke manier? Vertel je een verhaal over de Groninger Veenkoloniën bijvoorbeeld aan de hand van een gouden ketting of juist aan de hand van een blok turf?



In de tentoonstelling zijn historische topstukken te zien én pas verworven voorwerpen die een heel persoonlijk verhaal vertellen. Het is een bonte verzameling van interessante objecten uit de hele provincie, waarvan een aantal nog nooit eerder tentoongesteld is. Je kunt op allerlei manieren naar die objecten kijken en het verhaal erachter vanuit verschillende perspectieven vertellen.

Robotarm

In de tentoonstelling staat een installatie waarin een robotarm geschiedenis schrijft op basis van historische feiten in combinatie met live data. Die feiten lijken afzonderlijk van elkaar weinig te betekenen. Samen kunnen ze echter een groter verhaal vormen. Maar: hoe maken we van al die fragmenten verhalen die ertoe doen voor ons allemaal? De robotarm opent het gesprek rond de belangrijkste vraag van allemaal: wie schrijft eigenlijk geschiedenis? Museum aan de A nodigt je in deze tentoonstelling uit om hierover mee te denken.



Samenwerking

Wie schrijft geschiedenis? is ontwikkeld door Museum aan de A in samenwerking met het Groninger Museum, de Groninger Archieven en Noorderpoort en wordt mede mogelijk gemaakt door Vriendenloterij, Cultuurloket DigitALL, VSBfonds, Mondriaanfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Fonds voor Cultuurparticipatie, Provincie Groningen en Gemeente Groningen.



Voor het tentoonstellingsontwerp en de techniek werkt Museum aan de A samen met Tapart, Paul&Albert, Studio Louter en OPERA Amsterdam.

Praktische informatie

Schrijf jij samen met Museum aan de A geschiedenis?

datum: 15 november 2025 t/m 6 april 2026

www.museumaandea.nl

