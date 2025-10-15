Nieuw-Buinen wordt de thuisbasis van waterstofproject H2 Hollandia

NIEUW-BUINEN – Het groene waterstofproject H2 Hollandia, een samenwerking tussen Novar en Avitec, heeft financial close bereikt. Dit betekent dat alle contracten getekend zijn en alle financieringsafspraken rond zijn. Van afnemer en installateur tot bouwpartij en bank: de bouw van de waterstofinstallatie gaat nu van start. H2 Hollandia koppelt het grootschalige zonnepark Vloeivelden Hollandia direct aan een elektrolyser. Met de elektrolyser wordt groene waterstof geproduceerd zónder het elektriciteitsnet extra te belasten. Bij oplevering van het systeem in 2026, is het de grootste operationele elektrolyser van Nederland die volledig groene waterstof produceert.

“Dit project is een gamechanger voor duurzame energie in Nederland. Door zonne-energie direct om te zetten in waterstof, slaan we twee vliegen in één klap: we verminderen netcongestie én we maken duurzame mobiliteit mogelijk.”- Jelmer Pijlman, mede-oprichter van Novar.

Duurzame mobiliteit en industrie profiteren

De groene waterstof wordt afgenomen door een industriële gasdistributeur en ingezet voor duurzame mobiliteit en industrie in de regio. De waterstof wordt door het systeem op hoge druk gebracht en door de distributeur opgehaald met behulp van flessentrailers. Zo wordt de waterstof naar de eindgebruikers gebracht. Het is de ambitie van Novar en Avitec om de impasse tussen vraag en aanbod van waterstof te doorbreken: door regionaal waterstof beschikbaar te maken en zo de verdere ontwikkeling van een decentrale waterstofeconomie te versnellen.

“Dit project is een blauwdruk voor hoe we in Nederland om kunnen gaan met lokale duurzame energieproductie. Door regionaal waterstof beschikbaar te maken, kunnen we bijvoorbeeld ook zwaar vervoer gaan verduurzamen.” – Ben Timmermans, Avitec.

Slimme energieoplossing tegen netcongestie

De kern van H2 Hollandia is de 5-MW-elektrolyser die verbonden wordt met het 115-MWp-zonnepark Vloeivelden Hollandia. Jaarlijks zal het systeem ongeveer 300.000 kg groene waterstof produceren uit zonnestroom. Omdat de elektrolyser op dezelfde netaansluiting komt als het zonnepark, kunnen we verdere overbelasting van het stroomnet voorkomen. Het is een creatieve oplossing voor de toenemende netcongestie, een probleem waar we in Nederland steeds vaker tegenaan lopen.

Door diezelfde beperkte lokale netcapaciteit, kan het bestaande zonnepark op hele zonnige momenten de stroom nu niet altijd kwijt op het net (curltailment). Deze overtollige stroom kan dankzij H2 Hollandia straks wel gebruikt worden. Namelijk om groene waterstof te produceren. Zo wordt de energie van het zonnepark een stuk doelmatiger ingezet. Dit draagt uiteindelijk bij aan een stabielere en duurzamere energievoorziening.

Sterke partners en regionale samenwerking maakt H2 Hollandia mogelijk

Belangrijk voor het succes van H2 Hollandia is de sterke samenwerking met lokale overheden en bedrijven. De Gemeente Borger-Odoorn, Provincie Drenthe en de Omgevingsdienst Groningen hebben bijgedragen aan een soepele vergunningsprocedure. Ook Royal Avebe, de grootste werkgever in de regio, heeft een cruciale rol: als eigenaar van het private elektriciteitsnet waarop het zonnepark en de elektrolyser worden aangesloten.

De waterstofinstallatie van H2 Hollandia wordt gebouwd door de projectpartners Plug Power, Resato Hydrogen Technology, Van Halteren Technologies en Summit Renewable Projects. Avitec is verantwoordelijk voor alle civiele werkzaamheden. De aansturing en optimalisatie van het systeem wordt verzorgd door Repowered. Repowered en Erez Energy hebben ook als adviseurs geholpen bij het tot stand komen van dit project. Klaer wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud (O&M) van het systeem. Samen met ontwikkelaar Novar maken deze partijen het mogelijk om het systeem te bouwen en in de toekomst te onderhouden.

Pionieren in financiering en publieke steun

Innovatieve projecten zoals H2 Hollandia vereisen niet alleen pionierswerk in technologie, maar ook in de financieringsstructuur. Vergelijkbare commerciële projecten ontbreken en de technologie heeft nog maar een beperkt track-record. Dan is een vooruitstrevende financieringsaanpak noodzakelijk. Samen met Rabobank is het gelukt het project te financieren. Maatwerk en een duidelijke langetermijnvisie zijn essentieel geweest om de businesscase rond te krijgen.

“Dit project laat zien hoe slimme investeringen in duurzame energie niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook aan economische groei en innovatie.” – Ronald Linthorst, Energietransitie-bankier bij Rabobank.

Ook de subsidies van GroenvermogenNL via de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via de regeling Opschaling Volledig Hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE), en de ontwikkelsubsidie van de Provincie Drenthe spelen een belangrijke rol. Zulke publieke investeringen zijn op dit moment onmisbaar om innovatieve waterstofprojecten van de grond te krijgen en de beschikbaarheid van groene waterstof in Nederland te vergroten.

De toekomst van groene waterstof

H2 Hollandia is operationeel in 2026. Het project draagt niet alleen bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, het is ook een blauwdruk en voorbeeld voor toekomstige waterstofprojecten in binnen- en buitenland.

“Kortgeleden is de finale investeringsbeslissing voor H2 Hollandia genomen. Nu zijn we weer een concrete stap verder: de waterstofprojecten die in Nederland financial close bereiken zijn op één hand te tellen. Ondanks de vele uitdagingen in de markt, is het voor H2 Hollandia nu ook gelukt. Dit project gaat er komen.” – Ruben Burggraaf, Project Directeur H2 Hollandia, Novar.

Met H2 Hollandia wordt Drenthe een voorloper in de waterstofeconomie en zet Nederland een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst.

Bron: Novar

Catharina Glazenburg