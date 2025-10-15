Oplevering van het nieuwe cruiseschip voor Disney Cruise Line eerder dan gepland

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 15 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN MOTREGEN | MEER ZON IN WEEKEND

Ook vandaag is het eerst geheel bewolkt, met een grote kans op een beetje regen of motregen, en vanmiddag is er meer kans op enkele opklaringen met zon. Maar ook later kan nog wel een keer een buitje vallen. De temperatuur komt opnieuw uit op 15 graden en er staat een zwak windje uit west tot noordwest.

Morgen is er nog steeds weinig verandering. Er is veel bewolking en het is vochtig weer, met soms eens wat regen of motregen en een minimumtemperatuur rond 15 graden. Vrijdag zijn er wellicht wat meer opklaringen maar dan is de temperatuur iets lager met een maximum rond 13 graden.

Het is pas in het weekend dat er meer zon is, want zaterdag is er een zwakke oostenwind en zondag een matige zuidoosten-wind. Het is droog met zaterdag zon en wat mistbanken, en zondag eerst zon en later meer bewolking. Na het weekend wordt het anders want dan komt er een zuidwestenwind en dan gaat het regelmatig regenen.