Oplevering van het nieuwe cruiseschip voor Disney Cruise Line eerder dan gepland

PAPENBURG – De Meyer Werft heeft vandaag haar nieuwste cruiseschip, de Disney Destiny, opgeleverd.
De overdracht aan Disney Cruise Line vond twee weken eerder plaats dan oorspronkelijk gepland. Disney Destiny beschikt over de meest complexe en innovatieve entertainmentfaciliteiten in de cruisesector. De eerste passagiers gaan in december aan boord.
“We zijn verheugd om Disney Destiny vandaag aan Disney Cruise Line over te dragen. Dit is een nieuwe mijlpaal in onze jarenlange samenwerking met Disney Cruise Line. Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan iedereen die hierbij betrokken is geweest”, aldus Bernd Eikens, CEO van Meyer Werft. Eikens ondertekende samen met Joe Schott, president van Disney Signature Experiences, de overdrachtsdocumenten.
Aan boord van Disney Destiny kunnen gezinnen mythische avonturen verwachten waarin de legendarische helden en schurken van Disney, Pixar en Marvel tot leven komen. Disney Hercules is exclusief te zien op Disney Destiny. Levensechte personages, levendige comedy en legendarische muziek van Walt Disney Animation Studios komen tot leven. Plezier en actie wachten ook op het bovendek, waar zich tien zwembaden en waterspeeltuinen bevinden. Verschillende fantasierijke restaurants zijn ook aan boord, waaronder “Pride Lands”, waar zangers en dansers tijdens het diner een muzikale voorstelling van “The Lion King” opvoeren.
De Disney Destiny is het nieuwste schip in de vloot van Disney Cruise Line en het vijfde schip dat Meyer Werft voor de cruisemaatschappij bouwt. Meyer Werft en Disney Cruise Line werken al jarenlang samen, sinds de Disney Dream en Disney Fantasy, die respectievelijk in 2010 en 2012 werden opgeleverd. De Disney Wish, het eerste schip in de Wish-klasse, werd in 2022 opgeleverd. Een ander zusterschip is momenteel in aanbouw in Papenburg en de oplevering staat gepland voor najaar 2027.
De orderportefeuille van Meyer Werft omvat nu acht cruiseschepen en twee offshore converterplatforms, met een looptijd tot 2031.
Technische specificaties van de Disney Destiny:
Lengte: 341 meter
Breedte: 39 meter
Afmetingen: 144.000 brutotonnage
Hutten: 1.256
Max. passagierscapaciteit: 4.116
Bemanning: 1.606
Totaal motorvermogen: 63.000 kW
Bron en foto’s: Meyer Werft
Catharina Glazenburg