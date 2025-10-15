Persoonlijke verhalen achter de gaswinning in bibliotheek Appingedam

APPINGEDAM – Het geschiedenisproject Ooggetuigen van de Gaswinning verzamelt de persoonlijke verhalen van inwoners van Groningen en betrokkenen bij de gaswinning. De interviews geven een unieke blik op de recente geschiedenis, in gesprek én beeld.
Benieuwd naar de persoonlijke verhalen? Of wil je jouw eigen ervaring delen?
Op zaterdag 25 oktober 2025 organiseren Ooggetuigen van de Gaswinning en GVA Groningen in de bibliotheek van Appingedam een bijzondere middag waarin persoonlijke verhalen centraal staan. Je ziet interviewfragmenten, hoort meer over het project en kunt lotgenoten ontmoeten. Natuurlijk is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan. De bibliotheek biedt een plek waar ervaringen worden gedeeld en gehoord.
Wanneer: zaterdag 25 oktober 2025. Bibliotheek Appingedam, Professor Cleveringaplein 5. Het begint om 13:30 uur.
Meer informatie vind je op https://ticketing.groningsebibliotheken.nl/inschrijven/760703/Ooggetuigen-van-de-Gaswinning.html
Ooggetuigen van de Gaswinning
Het project ‘Ooggetuigen van de Gaswinning’ verzamelt en documenteert de persoonlijke ervaringen van meer dan 100 Groningers die getroffen zijn door of betrokken zijn bij de gaswinning. De verhalen worden bewaard voor toekomstige generaties en zijn bedoeld om de blijvende impact van de gaswinning zichtbaar te maken. De video’s worden gepubliceerd op Filmbank Groningen. De collectie wordt de komende tijd verder uitgebreid.
Bron: Erik Wijnholds
Catharina Glazenburg