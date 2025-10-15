Renovatie gemeentehuis Oude Pekela na de zomer van 2026 van start

OUDE PEKELA – Het gemeentehuis wordt na de zomer van 2026 verbouwd en krijgt mogelijk op termijn een aparte raadzaal. Dat is dinsdag besloten tijdens de raadsvergadering.
Het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Zo lekt het dak en is de verwarming aan vervanging toe. Bovendien is het gebouw te klein geworden om de medewerkers een fatsoenlijke werkplek te bieden. De huidige raadzaal wordt gebruikt om extra ruimte te creëren.
Totdat er een aparte raadzaal is, gaat de gemeenteraad tijdelijk in De Binding vergaderen. Het aantal Pekelder ambtenaren is het laatste jaar gegroeid nadat de samenwerking met Veendam is gestopt en Pekela weer helemaal zelfstandig opereert.
Het college van B&W wil 5,3 miljoen euro uittrekken voor de renovatie. De kosten voor de bouw van een aparte raadzaal worden nog onderzocht.
Bron: Gemeente Pekela
Catharina Glazenburg