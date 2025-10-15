Samenwerking Senioren KBO en de Regionale Scholengemeenschap voor beiden een win-win situatie



TER APEL – Afgelopen jaar is de KBO (Kracht, Beweging, Ontmoeting) een samenwerking aangegaan met de Regionale Scholengemeenschap in Ter Apel. Leerlingen kwamen in het parochiehuis om bijvoorbeeld een bingo of spelletjesmiddag voor de leden te verzorgen. Een middag die ze zelf voorbereid hadden in het kader van de loopbaanoriëntatie / maatschappelijke stage.

De leden van de KBO zijn een middag op school geweest voor een verwenmiddag. Voor beide dus een win-win situatie, waar iedereen heel blij mee was. Op deze manier hebben de leden een extra middag waar ze naar toe kunnen gaan en leerlingen kunnen oefenen voor de toekomst.

Ook waren bestuursleden tijdens het examen van de Zorg en Welzijn leerlingen als LOTUS op school aanwezig. En er hoefde niet eens een rol van oudere gespeeld te worden…. In de nabespreking kwamen ze tot de conclusie dat ze deze samenwerking in het dorp vast moeten houden zodat ze dit KBO seizoen weer iets voor elkaar kunnen/mogen betekenen.

Op dinsdagmiddag 14 oktober was de KBO weer op de RSG uitgenodigd. Er was een mogelijkheid om samen met de leerlingen te bloemschikken of wie wilde, kon een voederkrans voor de vogels maken. Dus zowel een mogelijkheid voor de dames als de heren ( er was 1 heer aanwezig en die kreeg een privé -rondleiding door de school .) De activiteit was mede onder leiding van Nellie, docent op de RSG en voormalig bloembindster. Voor deze activiteit was wel een opgave verplicht omdat er materialen aangeschaft moesten worden. De leerlingen van Zorg/Welzijn verzorgden de thee/koffie en wat lekkers erbij. Dat ze daar expert in zijn hebben de deelnemers afgelopen jaar wel ondervonden. Al met al was voor de 20 deelnemers het een hele mooie middag en zijn er prachtige creaties gemaakt.



Wat staat er o.a. nog op het programma dit seizoen….

In het kader van : “Doe mee met de KBO / RSG.” verzorgen vier leerlingen van de afdeling Zorg & Welzijn op dinsdag 11 november een gezellige spelletjesmiddag. Ook kan er gekaart en gesjoeld worden. Natuurlijk zijn er ook weer kleine leuke prijsjes te winnen door de leerlingen zelf bedacht en gekocht. Welkom!



Op 1 januari 2026 bestaat KBO 20 jaar. Tijdens de gezellige, feestelijke middag op dinsdag 13 januari, komen er leerlingen om te helpen met het trakteren van de hapjes en de drankjes. Ook hier weer een fijne samenwerking.



10 februari wordt de KBO weer op de RSG uitgenodigd. De leerlingen willen hen trakteren voor het jubileum en daarom gaan de leerlingen een High Tea voor hen verzorgen. Hoe leuk is dit!

Bron: Anita Zuidinga, Ter Apel, voorzitter Senioren KBO, Kracht, Beweging en Ontmoeting

